Bitcoin, in Trentino un comune farà mining in una storica centrale idroelettrica

Ha rapidamente fatto il giro del web la notizia dell’avviso pubblicato dall’amministrazione comunale di Borgo D’Anaunia, un comune di 2500 abitanti tra i monti della Val di Non, in provincia di Trento, riguardante un “avviso per istallare nella centrale idroelettrica municipale un centro di supercalcolo per fare il “mining” di Bitcoin”.

Il progetto prevede la riqualificazione di una piccola (e storica) centrale idroelettrica municipale, installata nell’ormai lontano 1925, per trasformarla in un polo di mining di Bitcoin, la criptovaluta più famosa al mondo e del mercato.

La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Graziadei, che ha approvato un accordo con IDM di Trento per la fornitura di 20 supercomputer da installare all’interno dell’impianto per consentire di effettuare l’estrazione della criptovaluta. Prima di diventare operativa, la centrale ha richiesto dei lavori per un importo di 70mila euro, che hanno permesso l’adeguamento della struttura, ora pronta ad accogliere il nuovo centro di supercalcolo con potenza di 100 Terahash ed un investimento complessivo di 132mila Euro.

Il Sole 24 Ore riferisce anche che il costo del noleggio per la centrale di mining sarebbe stato fissato a 2,78 Euro al giorno, mentre la potenza di calcolo sarà rivenduta ad un corrispettivo di 0,10 Euro per Terahash al secondo.



Il progetto, insomma, è radicalmente diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato di recente, riguardante un 386 messo a fare mining di Bitcoin.