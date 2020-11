Bitcoin, governo USA sequestra 1 miliardo di dollari legati ai criminali di Silk Road

La comunità di investitori Bitcoin questa settimana ha notato un movimento molto strano quando un portafoglio dormiente contenente circa 1 miliardo di dollari - legato al mercato criminale Silk Road - è stato svuotato da un certo “Individuo X”, poi rivelatosi essere addirittura il governo degli Stati Uniti.

È stato il Dipartimento di Giustizia - che attualmente sta pure affrontando una causa antitrust ai danni di Google - ad annunciare nella giornata di ieri, 5 novembre 2020, di avere sequestrato circa 70.000 bitcoin con l’aiuto di un hacker senza nome, il quale avrebbe violato il sistema di pagamenti della Silk Road addirittura nel 2012-2013 e, dopo aver rifiutato la richiesta di ritornare quella cifra al creatore di tale mercato Ross Ulbricht (attualmente condannato a due ergastoli e 40 anni per il ruolo nel sito), avrebbe deciso di rinunciare a quei bitcoin per trasferirli al governo statunitense. Non è chiaro, però, se il trasferimento sia stato causato da un arresto o da una collaborazione.

Il procuratore David L. Anderson ha dichiarato alla stampa: “Silk Road era il più famoso mercato criminale online dei suoi tempi. Il successo del processo contro il fondatore di Silk Road nel 2015 ha lasciato aperta una questione da miliardi di dollari. La denuncia di decadenza odierna risponde almeno in parte a questa domanda aperta: 1 miliardo di dollari di questi proventi criminali sono ora in possesso degli Stati Uniti”. Si stima che Silk Road abbia generato circa 600.000 bitcoin in commissioni tra 2011 e 2013, prima della sua chiusura definitiva da parte dell’FBI; dopo i 175.000 sequestrati in occasione dell’arresto di Ulbricht, ora si aggiungono anche questi 70.000 appena ottenuti.

Secondo quanto riportato da Wall Street Journal, il Dipartimento di Giustizia potrebbe trattenere questa cifra e aggiungerla al suo budget, oppure metterla all’asta. Per ora, però, non è stato rilasciato alcun comunicato ufficiale al riguardo.

Intanto ricordiamo che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito con una sentenza storica che le criptovalute come i Bitcoin sono ufficialmente riconosciute come strumenti finanziari, e per questo il loro utilizzo può essere disciplinato dal Testo Unico sulla Finanza.