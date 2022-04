Bitcoin, vacilla l'interesse degli utenti: la criptovaluta è in difficoltà?

Mentre Bitcoin ottiene corso legale in Portogallo, benché limitatamente all'isola di Madeira, alcuni segnali poco incoraggianti circa l'interesse del pubblico verso la criptovaluta di Satoshi Nakamoto arrivano da una ricerca che ha analizzato i trend di Google relativi alle principali monete digitali.

Nello specifico, l'analisi spiega che le ricerche di Bitcoin su Google sono diminuite nel corso dell'ultimo anno, specie in concomitanza con il calo di valore della criptovaluta di gennaio 2022. In realtà, comunque, il grafico elaborato da Google Trends (che trovate riportato in calce) mostra un decremento delle ricerche di Bitcoin rispetto al numero assoluto di stringhe di caratteri inserite sul browser web di Big G nell'ultimo anno, che non necessariamente corrisponde ad un decremento assoluto dell'interesse in Bitcoin da parte degli utenti di Google.

Alcuni analisti, comunque, credono che il calo di interesse nei confronti di Bitcoin dipenda anche dal fatto che il pubblico si stia muovendo verso la DeFi o verso altri mercati e settori sempre all'interno del mondo delle criptovalute, spostando il proprio interesse verso blockchain come quella di Solana e quella di Avalanche. Insomma, una perdita di appeal di Bitcoin potrebbe non significare un analogo calo di mordente tra le altre criptovalute.

Nello specifico, a rendere la criptovaluta di Satoshi Nakamoto poco appetibile per il pubblico sarebbe il suo prezzo ormai alle stelle, come spiega il CEO di KuCoin Johnny Lyu: "Bitcoin è aumentato di prezzo diverse volte, rendendo le risorse richieste per investirvi sempre maggiori per i nuovi utenti". Tuttavia - continua Lyu - "molte nuove criptovalute note come Altcoin sono apparse negli ultimi anni: queste ultime possono essere più attraenti per il pubblico, perché le cifre richieste per investirvi sono minori".

L'Executive Director di EVODeFi Egor Volotkovich, invece, spiega che probabilmente il pubblico si sta riorientando verso la DeFi, gli NFT e il gaming sulla blockchain, che sono ormai diventati "aree di interesse capaci di attirare gli investitori di ogni fascia".

Un'altra ipotesi, espressa questa volta dal Presidente dell'Exchange Matrix Vasja Zupan, spiega che i trend di ricerca di Google non sono rappresentativi del reale interesse verso Bitcoin: la valuta, infatti, sarebbe ormai appannaggio quasi esclusivo di grandi investitori istituzionali, che avrebbero sostituito i semplici "fan" delle criptovalute negli ultimi anni soprattutto nel caso di Bitcoin, il cui prezzo lo rende decisamente più interessante per i grandi fondi di investimento che per i piccoli trader "casalinghi".