Bitcoin: il valore continua a rimbalzare, oltre 160.000 transazioni in attesa

In seguito al crollo di quasi 10.000 Dollari del Bitcoin, la famosa criptovaluta creata da Satoshi Nakamoto tra ieri e oggi sta continuando a recuperare e perdere valore trasformando il grafico in un vero saliscendi. Gli investitori sembrano nel panico, tanto che la coda delle transazioni risulterebbe completamente intasata.

Come riportato dai colleghi di TechRadar e come visibile sul famoso sito Web dedicato al mondo delle criptovalute Coindesk, il prezzo del Bitcoin al momento della scrittura dell’articolo è risalito in appena 15 minuti dai 54.355,24 Dollari ai 55.291,54 Dollari per moneta, ma osservando il grafico settimanale si nota per gli ultimi due giorni un continuo saliscendi repentino che mostra a tutti gli effetti l’elevatissima volatilità della valuta digitale più nota e usata al mondo.

Questo andamento sta colpendo anche gli altri altcoin come Ether e Dogecoin, i quali hanno entrambi recentemente battuto i rispettivi precedenti record di prezzo. Quest’ultimo in particolare ha aperto la settimana con un rialzo del 30% rispetto alle quotazioni di domenica 18 aprile 2021, sebbene abbia risentito anch’esso del primo crollo del Bitcoin.

Contemporaneamente, la flessione del prezzo del Bitcoin a quanto pare ha innescato una massiccia svendita da parte di molti investitori che starebbero cercando di limitare le loro perdite credendo che i prezzi possano ancora scendere. Di conseguenza, come mostrano i dati di Johoe-Hoenicke, la rete risulta completamente intasata da oltre 160.000 transazioni Bitcoin attualmente in attesa di risoluzione, evento che per ora non ritrova alcun precedente nella storia delle criptovalute. Allo stato attuale del mercato la commissione media per transazione è salita addirittura a 52 Dollari, rendendo ancora più costoso questo boom delle criptovalute.

Intanto il Bitcoin ha raggiunto la capitalizzazione di mercato di 1 trilione di Dollari, molto più velocemente di colossi come Apple e Amazon.