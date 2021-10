Bitcoin, Vitalik Buterin considera 'contrarie agli ideali' le politiche di El Salvador

Mentre El Salvador festeggia il primo Bitcoin vulcanico, ovvero estratto attraverso l'energia prodotta dai vulcani e pertanto pulita al 100%, c'è chi sembra non apprezzare le politiche del Capo di Stato del Paese centroamericano.

A parlarne è addirittura Vitalik Buterin, noto co-fondatore di Ethereum che, in un lungo post pubblicato su Reddit, ha espresso le sue perplessità rispondendo a un utente della community.

Nello specifico, Buterin afferma che "Rendere obbligatorio per le aziende accettare una specifica criptovaluta è contrario agli ideali di libertà che dovrebbero essere così importanti per lo spazio crittografico", specificando poi che "Questa tattica di spingere milioni di persone di El Salvador a investire in BTC senza quasi alcun tentativo di istruzione precedente è avventata e rischia che un gran numero di persone innocenti venga hackerato o truffato. Vergogna per tutti (ok, bene, chiamerò i principali responsabili: vergogna per i massimalisti di Bitcoin) che lo stanno lodando acriticamente".

In un secondo post, Buterin ha rincarato la dose provando a immaginare i motivi che hanno spinto Bukele ad attuare tali strategie su Bitcoin, sostenendo che, secondo lui, "È come se - ndr. Bukele - l'avesse spinto - ndr. Bitcoin - perché ha comprato a un prezzo più basso e sapeva che un Paese che adotta una criptovaluta da solo avrebbe reso il prezzo abbastanza elevato da renderlo ricco", anche se potrebbe essere molto meno complesso di così. e cioè "sia per ragioni politiche che perché, da essere umano come il resto di noi, adora essere elogiato da persone che considera potenti (ad esempio gli americani)".

Sostenendo che Bukele "sfrutti le emozioni della comunità", un utente ha poi fatto notare a Buterin come, sostanzialmente, anche Musk coi suoi Tweet su Bitcoin abbia, secondo lui, fatto qualcosa di molto simile.