I bitcoin volano sopra quota 11.000$, il trader: 'obiettivo 100.000$'

Durante la giornata di ieri, 22 giugno, i bitcoin hanno superato gli 11.000$ per la prima volta da Marzo del 2018. Ora molti analisti reputano verosimile l'ipotesi che la criptovaluta possa tornare ai valori record del 2017. Ma un trader si spinge oltre: "i bitcoin stanno puntando al target dei 100.000$".

Prima di continuare, è opportuno chiarire che i bitcoin, come tutte le altre criptovalute, sono un investimento estremamente rischioso. Sebbene ci sembri opportuno riportare le teorie e le ipotesi di alcuni insider del mondo della finanza e delle criptovalute, Everyeye non incoraggia in alcun modo ad investire i propri soldi —sui bitcoin, o su un qualsiasi altro asset— senza l'opportuna consulenza di un professionista.

Tornando alle criptovalute: come succede quasi sempre, anche le altre alt-coin stanno seguendo il trend di crescita del bitcoin, a partire dagli Ether che hanno superato i 300$.

I bitcoin avevano superato i 9.000$ solamente lo scorso 17 giugno.

L'altro ieri, il trader Peter Brandt su Twitter ha sostenuto che i bitcoin si apprestano a raggiungere il valore massimo di 100.000$, in quella che definisce come la quarta crescita parabolica della valuta.

“Bitcoin —scrive Brandt— takes aim at $100,000 target. $btcusd is experiencing its fourth parabolic phase dating back to 2010. No other market in my 45 years of trading has gone parabolic on a log chart in this manner. Bitcoin is a market like no other.”

Più cauto —si fa per dire, ovviamente— il CEO di Digital Currency, che durante una chiacchierata con Bloomberg aveva predetto che i bitcoin toccheranno i 30.000$ entro la fine del 2019.



Nota a margine: ora è possibile custodire i propri Bitcoin in un elegante —questa affermazione potrebbe essere opinabile— orologio di lusso, che è anche un cold wallet. Parliamo dell'Encrypto di Franck Muller.