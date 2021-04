Bitcoin in volata: raggiunto nuovo massimo storico. Valore aumentato del 110% in un anno

Nuovo record storico per il Bitcoin. La criptovaluta questa mattina ha infatti superato quota 62mila Dollari di valore, un dato che assume ancora più importanza su base annuale. Come evidenziato dagli analisti, infatti, in un anno il prezzo della moneta virtuale è cresciuto del 110%.

Questa mattina il Bitcoin ha riportato un incremento del 4,8% rispetto a 24 ore fa, ed ha toccato quota 62.734 Dollari, ben al di sopra dell'ultimo massimo storico registrato a Marzo, quando si era fermato a 61.700 Dollari. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la criptovaluta èa quota 62.568,47 Dollari, comunque in aumento del 2,91% rispetto a 24 ore fa e del 6,06% su base settimanale.

Continua anche la corsa al rialzo di Ethereum, che ora viene scambiato a 2.204,20 Dollari, in crescita anch'esso.

A spingere verso l'alto intero mercato ci hanno pensatole notizie che sono arrivate da parte di numerosi player che hanno deciso di adottare le criptovalute, ma anche le dichiarazioni di analisti ed esperti come Jordan Belfort che hanno previsto una crescita del valore a 100mila Dollari. Emblematico però è l'annuncio di Tesla ed Elon Musk: il produttore di vetture elettriche già da qualche settimana consente agli utenti di acquistare le macchine pagando direttamente in Bitcoin.

I responsabili di vendita sostengono che "il nuovo obiettivo è ora quota 70mila Dollari".