Bitcoin in volata: supera il Franco Svizzero e diventa la 13esima valuta al mondo

Il nuovo massimo storico del Bitcoin ha dato il via ad una vera e propria volata per la criptovaluta. La moneta virtuale ha infatti superato il Franco Svizzero ed è diventata la tredicesima valuta più importante del mondo per capitalizzazione di mercato.

Come mostriamo nel grafico presente in calce, pubblicato dall'Independent, il Bitcoin ha staccato di poco il Franco Svizzero per capitalizzazione, e si è piazzato giusto alle spalle del Real Brasiliano. Interessante anche notare come nella top 25 sia presente anche Ethereum, che rappresenta la seconda criptovaluta più importante del mercato ed ha superato il Rupiah indonesiano.

Il rally del Bitcoin ha preso il via già qualche settimana fa, ed ha portato ad una crescita del prezzo della criptovaluta del 50% da inizio ottobre, grazie ad una serie di notizie positive per il settore. Proprio qualche giorno fa, ha debuttato nella borsa di New York il primo EFT sul Bitcoin.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 64.899,31 Dollari, lo 0,76% in più rispetto a 24 ore fa, mentre Ethereum registra un boost del 6,79% e viene scambiato a 4.209,16 Dollari, con un incremento su base settimanale del 12,88% rispetto ai sette giorni precedenti. In crescita, ovviamente, c'è tutto il mercato.