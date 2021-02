Bitcoin, altro weekend da record: si avvicina ai 60mila Dollari di valore

Qualche giorno fa il Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 50mila dollari, ma dall’andamento registrato nelle ultime ore potrebbe essere un lontano ricordo. Il weekend che si è appena aperto, infatti, fa segnare un altro rally per la criptovaluta più popolare al mondo, che corre veloce verso quota 60mila Dollari.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 57.325,38 Dollari, in aumento dell’8,77% rispetto al prezzo raggiunto nella giornata di ieri, ed in crescita del 21,93% su base settimanale.

Crescita record anche per Ethereum, che sfonda quota 2mila Dollari ed ora è scambiata a 2.029,86 Dollari: in questo caso l’aumento rispetto a 24 ore fa è del 5,11% e su base settimanale del 13%.

Al terzo posto tra le monete virtuali troviamo Binance Coin, con un valore di 297,52 Dollari, che ha registrato una crescita del 13,43%, il 132,86% in più rispetto a sette giorni fa.

Continua quindi il periodo d’oro per la criptovaluta, che dal maxi acquisto di Tesla ha registrato un incremento consistente del valore. Di recente è arrivato anche l’endorsement di Jack Dorsey e Jay Z, che l’hanno battezzata “la valuta di internet”, al punto che Twitter sta anche prendendo in considerazione l’idea di dare ai dipendenti la possibilità di ricevere i pagamenti in Bitcoin.

Per tutti gli interessati, abbiamo pubblicato anche una mini guida che spiega come acquistare i Bitcoin. Tenete però presente che si tratta di una criptovaluta estremamente volatile, ed i rischi sono elevati.