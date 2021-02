Bitcoin, weekend da record: il valore vicino ai 50mila Dollari

Non si placa nemmeno in questo weekend la corsa del Bitcoin, dopo una settimana estremamente positiva per la criptovaluta, partita con l’annuncio del maxi acquisto da parte di Tesla e quello di Mastercard che ha svelato le intenzioni di supportare le criptovalute.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, il Bitcoin si avvicina a grandi falcate verso quota 50mila Dollari di valore. Nello specifico, viene scambiato a 49.262,68 Dollari, in crescita del 24,95% su base settimanale e del 3,66% rispetto a 24 ore fa.

In crescita anche e altre criptovalute: Ethereum si attesta sui 1.838,47 Dollari, quasi in parità rispetto ad ieri ma negli ultimi sette giorni ha registrato una crescita del 12,68%.

Crolla Dogecoin, un’altra valuta sponsorizzata da Elon Musk che l’ha definita “la futura moneta del pianeta Terra”, che perse il 7,56% rispetto ad ieri ed ora è a 0,06413 Dollari, con una crescita del 5,38% però su base settimanale.

Come sempre quindi il mercato si conferma essere trainato dal Bitcoin, che detiene la fetta più grossa dell’intera capitalizzazione di mercato, ma resta un’eccessiva volatilità che è stata spesso oggetto di critiche da parte degli osservatori ed analisti, sebbene molti di questi abbiano previsto un valore superiore ai 100mila Dollari per il Bitcoin nel corso del 2021.