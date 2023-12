Bitconned: il documentario true crime sulle criptovalute in arrivo su Netflix

In seguito all'arrivo del documentario sul Cyberbunker NATO su Netflix, quest'ultima sta ora per accogliere un altro contenuto legato al mondo Tech. Più precisamente, si fa riferimento a "Bitconned: la truffa di una criptovaluta", che racconta una storia vera.

A tal proposito, come segnalato anche da The Verge, sta per approdare sulla popolare piattaforma di streaming il succitato documentario true crime a tema criptovalute. Quest'ultimo riassume le vicende relative all'azienda Centra Tech, uno scam che si è "inserito" nella frenesia relativa alle ICO (Initial coin offering) nel 2017.

Tra il coinvolgimento di personaggi famosi in ambito promozione, da DJ Khaled a Floyd Mayweather, che sono poi stati multati dalla SEC, passando per una truffa da milioni di dollari ai danni degli investitori, gli aspetti da approfondire non mancano di certo. Citiamo testualmente la descrizione fatta da Netflix: "tre uomini approfittano del mercato senza regole delle criptovalute truffando gli investitori per milioni di dollari e vivendo nel lusso".

Sul canale YouTube di Netflix risulta disponibile un trailer del documentario, ma dall'apposita pagina su Netflix si apprende che dalle nostre parti quest'ultimo risulterà accessibile in streaming dall'1 gennaio 2024. La storia di Ray Trapani (uno dei cofondatori) e Centra Tech è insomma finita, un po' di anni dopo, anche al centro di un documentario, mentre l'ascesa e la caduta dell'azienda rimangono impresse in un comunicato del 2020 pubblicato su Justice.gov.