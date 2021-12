Bitmart vittima di un attacco hacker: trafugati 196 milioni di Dollari in criptovalute

Gli ultimi giorni non sono stati affatto positivi per il mondo delle criptovalute: solo ieri, infatti, Bitcoin ha perso 10.000 Dollari di valore, pari al 16% del suo prezzo di mercato, mentre il 26 novembre scorso è stato definito il Red Friday delle criptovalute per via delle ingenti perdite registrate in meno di 24 ore.

Ad aggiungere ulteriore incertezza al mercato crypto è stato nelle scorse ore un tweet dell'istituto di analisi Peckshield, specializzato in cybersicurezza e criptovalute, secondo il quale il 4 dicembre Bitmart ha perso ben 196 milioni di Dollari sotto forma di diverse monete digitali a causa di un attacco hacker.

Gli ultimi movimenti di Bitmart su Etherscan, infatti, evidenziano un enorme numero di prelievi dalla piattaforma, molti dei quali interessano interi conti correnti. Tra questi ultimi, inoltre, ve ne sarebbero alcuni con un totale depositato di decine di milioni di Dollari, divisi tra più criptovalute diverse. Tutti i flussi in uscita da Bitmart, sempre stando a Etherscan, sarebbero rivolti ad un solo indirizzo, denominanto "Bitmart Hacker".

Peckshield stima una perdita di 100 milioni di Dollari, spalmata su diverse criptovalute, nella sola blockchain Ethereum, e una di 96 milioni di Dollari sulla Binance Smart Chain. l'hacker ha poi preso accorgimenti per non essere rintracciabile, utilizzando un indirizzo secondario di appoggio insieme al tool per la Privacy Tornado Cash.

Poco dopo il tweet di Peckshiled, Bitmart ha usato i propri canali Telegram per definire "fake news" la notizia, dicendo che quelli riscontrati sulla piattaforma erano dei prelievi di routine effettuati dagli utenti. Alcune ore più tardi, tuttavia, il CEO di Bitmart Sheldon Xia ha confermato che le transazioni erano il risultato di un attacco hacker dovuto ad una falla di sicurezza nel portale, dicendo "Abbiamo identificato una falla di sicurezza su larga scala legata a uno dei nostri portafogli ETH e ad uno dei nostri portafogli BSC. [...] Gli hacker hanno prelevato asset dal valore approssimativo di 150 milioni di Dollari".