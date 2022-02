Bitpanda amplia la sua offerta di criptovalute e apre ai creatori di nuovi progetti crypto

Bitpanda, sponsor della nazionale di Rugby e piattaforma digitale per gli investimenti leader in Europa, ha annunciato diverse novità che riguardano il panorama crypto a tutto tondo, a partire da un ampliamento dell'offerta per gli utenti.

Infatti, a partire da marzo 2022, l'offerta sarà aggiornata settimanalmente con "nuovi lotti di criptovalute che si andranno ad aggiungere ai 1.000 asset digitali attualmente a disposizione, da Bitcoin, Ethereum e Ripple a indici cripto, azioni frazionate, ETF e metalli preziosi".

In aggiunta a questa importante novità, Bitpanda apre ufficialmente anche a nuove collaborazioni con i creatori di monete digitali, che potranno candidarsi per far entrare i propri progetti sulla piattaforma. Naturalmente, tutte queste novità saranno soggette a un attento controllo da parte del comitato di Asset Listing della società. Un altro importante tassello per l'azienda, che si va ad aggiungere al recente raggiungimento del traguardo di ben 1000 asset per azioni frazionate ed ETF su Bitpanda.

Eric Demuth, co-founder e CEO di Bitpanda, ha commentato la notizia affermando che "i mercati dei capitali sono lenti e chiusi per la maggior parte degli investitori individuali. Per questo le persone apprezzano l'accessibilità, la trasparenza e il potente effetto rete dei mercati cripto. In Bitpanda siamo pienamente impegnati a valorizzare tecnologie innovative come la blockchain e gli asset digitali per avvicinare gli investimenti alle persone. Restiamo fedeli alla nostra missione progettando prodotti finanziari semplici, sicuri e facili da usare per tutti. Gli investitori di criptovalute sanno che è fondamentale essere in anticipo per ottenere successo, ecco perché abbiamo deciso di aggiungere nuovi lotti di criptovalute su base settimanale, permettendo alla nostra community di accedere a criptovalute all'avanguardia con un clic, direttamente dal proprio conto Bitpanda. In futuro ci attendono altri momenti entusiasmanti e ulteriori progetti legati alle criptovalute".