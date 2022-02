Bitpanda lancia Bitpanda Custody per la custodia crypto di livello istituzionale

Dopo il raggiungimento dei 1000 asset su Bitpanda Stocks, l'unicorno austriaco finalizza l'acquisizione di Trustology e introduce interessanti novità sul fronte della custodia di asset crypto di livello istituzionale.

Attraverso questa pietra miliare, Bitpanda diventa così uno dei giganti fintech in termini di fornitura di servizi di custodia. In particolare, attraverso i servizi derivanti da questa acquisizione - ricordiamo che Trustology è una piattaforma istituzionale regolamentata direttamente dalla FCA - la piattaforma annuncia il lancio di Bitpanda Custody, servizio proprietario di custodia per tutti gli asset presenti su Bitpanda.

Grande entusiasmo per Eric Demuth, co-fondatore e CEO di Bitpanda, il quale ha dichiarato che “il team di Trustology ha costruito una tecnologia di custodia eccezionale e siamo felici di accoglierli nel team Bitpanda. Tutto quello che facciamo è guidato dalla convinzione che la tecnologia blockchain e gli asset digitali trasformeranno profondamente l'ecosistema finanziario. In tutto il mondo le persone avranno il potere di gestire il proprio futuro finanziario. Bitpanda Custody ci fa fare un passo avanti verso la costruzione di una piattaforma di investimento digitale sicura e pienamente regolamentata, per tutti, nuovi investitori e professionisti. Oggi possiamo offrire agli utenti retail un servizio di custodia con livelli di sicurezza di grado istituzionale, mentre i clienti istituzionali beneficeranno di soluzioni di custodia innovative. Così, potranno non solo superare le sfide di oggi, ma anche prosperare negli anni a venire”.

Il lancio del nuovo servizio rappresenta il primo passo in una direzione netta verso l'ulteriore potenziamento della piattaforma, attraverso l'offerta di Prime Brokerage che verrà introdotta nel contesto di Bitpanda Pro.



Ricordiamo che si tratta di un periodo particolarmente movimentato per il colosso fintech, dopo la recente espansione dell'offerta di criptovalute e l'apertura ai creator crypto su Bitpanda.