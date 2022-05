Bitpanda lancia lo Staking per criptovalute con guadagni fino al 27%

Dopo la creazione del servizio di custodia Crypto su Bitpanda, l'unicorno austriaco prosegue sulla strada dell'innovazione, lanciando il suo servizio di staking, che consentirà di ottenere ricompense su un portafoglio selezionato di criptovalute.

Con Bitpanda Staking, gli investitori potranno ottenere guadagni extra con percentuali fino al 27% annuo tramite l'attività di detenzione di alcune criptovalute selezionate, che rientrano tra quelle che utilizzano algoritmi di tipo PoS (Proof of Stake).

Si tratta di una delle funzionalità più richieste dalla community di Bitpanda, che ora riceve finalmente l'opportunità di mettere in staking ben unidici criptovalute, ovvero ADA, TRX, XTZ, SOL, DOT, MATIC, ATOM, GRT, KSM, NEAR E LUNA, ognuna con le sue percentuali di guadagno. Durante la fase iniziale ci saranno delle offerte "Early Bird", che permetteranno di raddoppiare la ricompensa durante il primo mese e fino al 7 giugno 2022.

Vale la pena notare che nessuno degli asset messi in staking richiede periodi di lock-in o di warm-up. In poche parole, gli utenti non solo potranno accedere alle loro criptovalute in qualunque momento, ma inizieranno a guadagnare sin dall'istante in cui vengono messe in blocco.

Eric Demuth, CEO e Co-Fondatore di Bitpanda, ha dichiarato che “Bitpanda Staking è il modo semplice per mettere al lavoro le proprie cripto e offre alla nostra community l’opportunità di ottenere un guadagno extra da alcuni asset cripto selezionati, con un semplice click e senza conoscenze tecniche specifiche. E nel corso dell’anno vogliamo ampliare il numero di cripto da poter mettere in staking”, dunque ci sarà spazio per nuovi asset nel corso del tempo.

Ricordiamo, inoltre, che nelle scorse settimane Bitpanda ha aperto un fondo per l'Ucraina, con cui fare donazioni in criptovalute per la solidarietà nei confronti della popolazione.