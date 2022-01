Bitpanda Stocks sfonda quota 1000 asset per azioni frazionate ed ETF

La piattaforma leader per l'investimento digitale Bitpanda ha annunciato di aver aggiunto centinaia di azioni frazionate ed ETF nel portafoglio di Bitpanda Stock, raggiungendo e superando quindi i mille asset digitali disponibili sulla piattaforma.

Una crescita esponenziale per uno strumento lanciato solo nell'aprile 2021 in versione beta e che, per la prima volta in Europa, offre la possibilità di investire nei propri brand preferiti "a partire da 1 euro, con zero commissioni e spread contenuti, anche oltre il tradizionale orario di apertura delle borse valori".

Tra le nuove aggiunte su Bitpanda Stocks figurano alcuni tra i player più importanti sul mercato globale, tra cui anche Amazon, Microsoft, Nike, PayPal e Tesla, ma anche 24 società quotate alla Borsa Italiana. Tra queste, anche volti noti come Enel, Eni, Intesa San Paolo, Telecom Italia, Mediobanca e Generali.

La nuova espansione di Bitpanda Stocks arriva dopo un'attenta analisi delle preferenze dei propri utenti. In particolare, l'azienda ha monitorato l'utilizzo della piattaforma per tutto il periodo beta, condividendo poi anche una lista degli asset più richiesti. Naturalmente, per quanto riguarda il mondo degli scambi di criptovalute e dunque la tecnologia blockchain, i primi due posti sono stabilmente occupati da Bitcoin ed Ethereum, mentre gli asset più popolari per gli investitori europei sono stati Tesla, Amazon e Apple.

Oltre alle azioni, è emerso che lo strumento preferito dal pubblico nel contesto di Bitpanda Stocks è Bitpanda Savings, un potente mezzo per l'impostazione di piani di risparmio e dunque per l'investimento automatico senza problemi e stress emotivo.

Non potevano mancare le estatiche dichiarazioni del CEO e co-fondatore di Bitpanda, Eric Demuth, il quale ha affermato che "il nostro obiettivo in Bitpanda è quello di ridefinire il significato degli investimenti sfruttando il potere innovativo degli asset digitali e della tecnologia blockchain. Durante le fasi di costruzione ed evoluzione di Bitpanda nella piattaforma che è diventata oggi abbiamo ascoltato i nostri clienti e abbiamo capito le reali esigenze dei potenziali investitori. In cima alla loro lista c'era l'opportunità di investire in azioni frazionate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci è stato chiaro sin da subito che il mercato azionario stava ancora funzionando come se internet non fosse mai stato inventato e siamo felici di portare il mondo finanziario tradizionale nell'era digitale, ora con oltre 1.000 asset disponibili per gli investitori retail per investire in qualsiasi cosa essi scelgano, a seconda del budget disponibile e della propensione al rischio".

Per quanto riguarda l'Italia, a prendere la parola è stato il Country Manager Orlando Merone, secondo cui "l’espansione di Bitpanda Stocks segue il trend positivo degli investimenti in asset digitali, aumentati a dismisura negli ultimi anni. Dal nostro ingresso in Italia ad aprile 2021 abbiamo riscontrato come tantissimi utenti siano interessati a investire. Anche se sono soprattutto i giovani a mostrarsi più propensi, la fascia d’età del nostro target tende ad ampliarsi giorno dopo giorno, a dimostrazione di quanto la propensione all’investimento sia sempre più mainstream. Vogliamo continuare a far leva sulla semplicità, immediatezza, sicurezza e personalizzazione per permettere a tutti italiani di prendere in mano le redini del proprio futuro finanziari"

L'avventura di Bitpanda inizia nel 2014, quando inizia "il suo percorso come società di crypto-trading" per mano dei tre co-fondatori Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, per poi diventare il primo unicorno austriaco con un team di oltre 600 persone distribuite in dieci uffici nell'Unione Europea e successivamente la più grande piattaforma d'investimento in Europa "che dà alle persone la libertà e la flessibilità di investire in una vasta gamma di asset digitali, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a seconda del proprio budget e della loro propensione al rischio".