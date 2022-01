Bitpanda, è ufficiale: sponsor di maglia della Federazione Italiana Rugby al Sei Nazioni

Dopo aver superato la soglia dei 1000 asset su Bitpanda Stocks tra azioni frazionate ed ETF, l'unicorno austriaco ha annunciato la sua prima partnership sportiva in Italia. Infatti, Bitpanda sarà sponsor della Federazione Italiana Rugby (FIR) al Sei Nazioni 2022.

In particolare, la collaborazione prevede che, nel contesto dell'attesa competizione, Bitpanda sia Main Sponsor e Sponsor di Maglia sia della Nazionale Italiana di Rugby Maschile che dell'Under 20, per l'intera durata del Sei Nazioni, che partirà il 5 febbraio 2022.

Grande entusiasmo per il Presidente della FIR, Marzio Innocenti, il quale ha dichiarato che "Il mondo che cambia, compreso quello del rugby, ci impone di strutturare la nostra Federazione per affrontare al meglio le sfide che il futuro ci porrà di fronte, dentro e fuori dal campo. Una struttura dinamica, tecnologicamente avanzata e capace di interagire agilmente con i propri tesserati ed i Club attraverso gli strumenti che scienza, tecnologia, informatica possono oggi metterci a disposizione. Il tutto ben ancorato alle nostre tradizioni e ai nostri valori. Gli investimenti online sono il fenomeno finanziario che sta incuriosendo ed interessando tutti e siamo entusiasti di poter accogliere nella grande famiglia del rugby italiano una realtà come Bitpanda, che come noi ha un preciso ed importante programma di sviluppo nei nostri rispettivi ambiti internazionali. Sono certo che il prossimo Sei Nazioni permetterà ad entrambi di continuare a costruire il futuro, insieme".

Carlo Cecchinato, Direttore Commerciale della FIR, a sua volta, ha affermato che la Federazione "è sempre attenta alle tendenze commerciali ed alla ricerca di partner che condividano la nostra visione di un rugby italiano in grado di dialogare con crescente efficacia con le nuove generazioni e di mantenersi costantemente al passo con l’evoluzione del contesto sociale. Bitpanda è una realtà che ha saputo emergere nel settore degli investimenti ponendosi come riferimento in Europa e nel mondo e confidiamo di poter intraprendere insieme un lungo percorso".

Per Bitpanda, invece, ha parlato il Country Manager Orlando Merone: "Noi di Bitpanda vogliamo sparigliare le carte nel mondo degli investimenti. E lo stesso vuole fare la Federazione Italiana Rugby nello sport. Siamo felici di diventare Main Partner e Sponsor di Maglia della F.I.R. per la Nazionale maggiore e per quella Under 20 in occasione del Sei Nazioni 2022: un’opportunità unica per far conoscere sempre più il nostro brand e la nostra offerta in Italia e nel mondo. Il rugby ruota attorno a valori quali integrità, rispetto delle regole e disciplina. Lo stesso vale per noi. Auguriamo una continua crescita ed ogni successo futuro alla Nazionale maggiore e alla Nazionale Under-20 di rugby".