Questa bizzarra esplosione è stata la più piatta del suo genere mai vista

Così com'è stato riportato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un'esplosione avvenuta in una galassia a 180 milioni di anni luce di distanza è la "più piatta del suo genere mai registrata". Sì, avete letto bene: piatta.

Chiamata AT2018cow, la rara esplosione fa parte di una categoria chiamata "fast blue optical transients" (FBOT). A differenza delle altre quattro conosciute, quella studiata recentemente è un'eruzione a forma non di sfera, come ci si potrebbe aspettare dall'esplosione di un oggetto sferico come una stella, ma di un disco.

"Si sa molto poco delle esplosioni FBOT: semplicemente non si comportano come dovrebbero esplodere le stelle, sono troppo luminose e si evolvono troppo velocemente. In parole povere, sono strane e questa nuova osservazione le rende ancora più strane", afferma l'astrofisico Justyn Maund dell'Università di Sheffield nel Regno Unito, che ha guidato la ricerca.

Gli esperti hanno una teoria: il corpo celeste coinvolto potrebbe aver creato un disco appena prima di morire oppure queste stelle potrebbero essere supernove fallite in cui il nucleo collassa in un buco nero o stella di neutroni che poi divora il resto dell'astro.

Inizialmente AT2018cow era così luminosa che si pensava che l'esplosione fosse avvenuta molto più vicino a noi, mentre in seguito gli astronomi hanno scoperto una potenza 10 volte superiore alle stime. Non sappiamo ancora cosa causino le FBOT, ma gli addetti ai lavori sono sicuri che con gli strumenti di ultima generazione ne sapremo ancora di più.