Una bizzarra forma di materia esiste nel cuore delle stelle di neutroni

Siamo tutti abituati a considerare la materia come formata da protoni, neutroni ed elettroni, ma in verità queste particelle a loro volta sono composte da quark up e quark down, i costituenti fondamentali dei nucleoni.

I protoni contengono due quark up e un quark down, mentre i neutroni contengono un quark up e due quark down. In breve la natura è molto più complessa di quanto in media si pensi, visto che l'interazione dei quark presenti nelle particelle con le forze basilari della natura è tra i processi più importanti dell'universo.

Solitamente i quark non circolano mai liberamente nello spazio, essendo attratti dall'interazione forte all'interno dei nucleoni, ma all'interno delle stelle di neutroni, esito di alcune grosse esplosioni stellari note come supernovae, alcuni fenomeni quantistici possono permettere ai quark di circolare liberamente.

Questa teoria era stata proposta decenni fa, ma solo recentemente uno studio pubblicato da alcuni fisici finlandesi e svedesi su Nature Communications l'ha confermata. In pratica una stella, quando esplode in una supernovae, nell'estremo tentativo di non collassare formando in un buco nero, si trasforma in una stella ricca di neutroni, povera di combustile nucleare. Quando il combustile è del tutto esaurito, in teoria non ci sarebbe nulla a impedire al suo nucleo di spegnersi e di cedere alla gravità. Tuttavia dai risultati ottenuti dal team scandinavo sembra che la pressione quantistica dei neutroni presenti contrasta la formazione di un buco nero.

Questo fenomeno è molto raro in natura e consente ai quark dei neutroni di liberarsi dal controllo dell'interazione forte e di muoversi quasi liberamente, in quello che gli scienziati definiscono "una zuppa di quark".

Il nucleo di queste stelle potrebbe quindi essere composto da una "materia esotica", completamente formata da quark, costantemente in procinto di collassare all'interno di un buco nero. Questo può sembrare abbastanza strano, per i non addetti ai lavori, ma recentemente un altro team di scienziati ha ipotizzato che alcune stelle possono nascondere al loro interno per miliardi di anni dei buchi neri. L'ipotesi del team scandinavo non è quindi la più emersa negli ultimi mesi.