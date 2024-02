Gli orrori visti in The last of Us diventano realtà e la scoperta non vi farà dormire

In un rapporto pubblicato sulla rivista di settore Reptiles & Amphibians, viene citato chiaramente il primo caso documentato di un fungo che cresce sul fianco di una rana... viva. Appassionati di videogiochi e serie tv, vi ricorda niente?

Dopo aver scoperto il mondo dei funghi di The last of us, il recente ritrovamento è stato fatto in un piccolo stagno ai piedi dei Monti Kudremukha, in India, dal naturalista hobbista Chinmay Maliye e da Lohit Y.T, uno specialista delle zone umide del WWF India.



Come potete osservare anche voi nel seguente link, è stata trovata una rana dal dorso dorato intermedia di Rao (Indosylvirana intermedia) con un piccolo fungo grigio che spuntava dal fianco sinistro.

"Per quanto ne sappiamo, non è mai stato documentato un fungo che germoglia dal fianco di una rana viva", scrive il team in un rapporto che documenta la scoperta.

La consultazione con i micologi ha suggerito che il mini fungo fosse una specie di Mycena. Si tratta di una specie che si ciba principalmente di materia organica in decomposizione, ed ecco quindi spiegata la particolarità della scoperta. Come ha fatto il fungo a penetrare nella pelle della rana?

La pelle della rana è normalmente abbastanza efficace nel tenere lontani gli invasori; proprio per tale motivo, gli esperti pensano che a seguito di una ferita, si sia sviluppata un'infezione in grado di lasciar entrare il fungo.

"Direi che si tratta di un'infezione cutanea puramente superficiale dovuta a Mycena. Queste possono essere sostenute per un lungo periodo, come la maggior parte delle infezioni fungine della pelle negli esseri umani", ha detto il micologo Cristoffer Bugge Harder, parlando a Forbes.

In realtà, in precedenza lo stesso Harder aveva scoperto che questa specie non si limitava a vivere grazie a piante ospiti morte. È infatti perfettamente in grado di invadere le radici delle piante viventi.

Dopo aver visto se effettivamente le rane hanno i denti, a questo punto è meglio essere chiari e tranquillizzarvi: è abbastanza improbabile che faccia lo stesso negli esseri umani, anche se, considerando che la rana è sparita, non potremo mai sapere l’evoluzione del fungo nell’organismo.