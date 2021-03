La bizzarra storia di Albert Einstein e l'operazione chirurgica fatta con il cellophane

Gli ultimi anni di vita di Albert Einstein non sono stati per nulla facili, poiché il fisico aveva diversi dolori addominali che gli provocavano il vomito. Così, per affrontare questo disturbo, il geniale scienziato si sottopose a un intervento chirurgico estremamente rischioso e sperimentale. Oggi vi raccontiamo quale.

Per essere più precisi, Einstein aveva quello definito in gergo come "aneurisma dell'aorta addominale", che causa un rigonfiamento nella parete del vaso sanguigno principale. Poiché in questa zona scorre una grande quantità di sangue "anomala", il rigonfiamento potrebbe cedere e, successivamente, creare un'emorragia interna.

Oggi questa condizione viene operata rimuovendo l'area gonfiata e sostituendo l'aorta con un innesto. Tuttavia, alla fine degli anni '40, questo intervento chirurgico era ancora lontano dall'essere sviluppato. Il medico di Einstein aveva poche opzioni e, per questo motivo, decise di coprire la parte anteriore visibile dell'aneurisma con un foglio di cellophane (sì, la pellicola che si utilizza anche per conservare le pietanza in frigo).

Contro tutti i pronostici, nel tentativo di controllare e contenere questo oggetto esterno al corpo umano, il sistema immunitario causò cicatrici all'interno dell'arteria, restringendo infine il vaso sanguigno e rinforzando la parete aortica. L'operazione fu in parte un successo e, dopo tre settimane di convalescenza, il fisico lasciò l'ospedale e continuò a vivere la sua vita.

Successivamente i problemi tornarono e, sebbene questo intervento fosse chiaramente solo una soluzione temporanea, regalò a Einstein sette anni in più di vita.