La bizzarra storia di Charles Vance Millar, che si prese gioco di tutti dopo la morte

A Toronto, in Canada, viveva all'inizio del XIX secolo Charles Vance Millar, un rispettato avvocato conosciuto come un ragazzo timido ma molto simpatico. Millar, dopo aver guadagnato parecchio nella sua professione, investì i suoi guadagni in una fabbrica di birra e in numerosi cavalli ma, per sua stessa ammissione, "aveva troppi soldi".

L'avvocato era sicuramente un uomo molto eccentrico e, verso la fine della sua vita, decise di lasciare i suoi beni in eredità per creare delle situazioni molto ironiche e far discutere.

Lasciò la sua casa in Giamaica a tre avvocati che si odiavano con l'unica condizione che dovevano "condividerla insieme", diede preziose quote del suo club sui fantini a feroci oppositori del gioco d'azzardo e decise di lasciare la sua fabbrica di birra a un gruppo di protestanti che sostenevano il proibizionismo (a proposito, sapete che in Egitto recentemente è stata scoperta una "fabbrica" di birra molto antica?).

Tuttavia, Millar è ricordato per altro: ha lasciato il resto del suo denaro a qualsiasi madre di Toronto avesse dato alla luce il maggior numero di bambini nei 10 anni successivi alla sua morte. Ben presto questo lascito si trasformò in una competizione passata alla storia come "The Great Stork Derby".

Undici famiglie gareggiarono, ma sette di loro furono successivamente squalificate a causa di alcune scorrettezze. A giudicare la competizione intervenne perfino la Corte Suprema del Canada, che confermò la validità del testamento e si occupò di regolamentare la "gara". A proposito di gare, ecco perché il secondo posto è peggiore del terzo posto.

Le critiche sul The Great Stork Derby furono molte, soprattutto sul fatto che la competizione stesse danneggiando la salute e il benessere dei bambini coinvolti, e le madri litigavano perfino sul numero dei loro pargoli (alcune consideravano anche i nati morti o quelli frutto di adulterio). Alla fine, ci furono quattro famiglie vincitrici ognuno dei quali ricevette una quota del premio di 110.000 dollari.