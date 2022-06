La bizzarra storia del Gigante di Cardiff, un presunto gigante fossilizzato

Mentre stavano scavando un pozzo nel 1869, due operai - Gideon Emmons ed Henry Nichols - a circa un metro sottoterra colpirono un insolito pezzo di pietra. Continuando lo scavo i due uomini riesumarono quello che sembrava essere un uomo pietrificato, alto più di 3 metri.

Gideon ed Henry avevano trovato un gigante - secondo loro. La coppia iniziò fin da subito a speculare sulla scoperta, vendendo prima a 25 centesimi e poi a 50 centesimi (quando le visite iniziarono a farsi numerose) il biglietto di ingresso per entrare nella proprietà di un ricco venditore di sigari - tenetevi in mente questo dettaglio - per osservare le spoglie di questo gigante.

"Le strade erano affollate di passeggini, carrozze e persino omnibus provenienti dalla città", scrive il presidente della Cornell University, Andrew White. "E con i carri di legname delle fattorie, tutti carichi di passeggeri." I visitatori, e anche gli scopritori, erano convinti che le storie bibliche avessero ragione e che i giganti, in realtà, fossero sempre esistiti.

Tuttavia, così come accade spesso in queste esuberanti scoperte, il gigante non era (ovviamente!) reale. In realtà la vicenda può essere spiegata da una discussione avvenuta un anno prima tra il produttore di sigari George Hull e il reverendo Mr. Turk, che credeva che i giganti biblici fossero reali. Quella notte, il venditore di sigari ateo decise di seppellire un gigante di pietra per ridicolizzare il punto di vista del credente.

Dopo aver ordinato un grande blocco di gesso da una cava dell'Iowa, Hull lo fece scolpire a forma di uomo e invecchiò la statua utilizzando degli acidi. L'ateo fece seppellire il pezzo di roccia e un anno dopo incaricò Gideon ed Henry di scavare il pozzo... trovando per puro caso il "gigante di Cardiff". Uno scherzo costato sì 3.000 dollari, ma che ne fece guadagnare a Hull 23.000 (pari a circa 423.000 dollari ai giorni d'oggi) quando cinque uomini decisero di comprarsi la statua ed esporla nella loro collezione.

Questa è una delle più grande bufale della storia e ancora oggi c'è gente che crede alla scoperta.