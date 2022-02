La bizzarra storia di Nikola Tesla che pagò un hotel con un 'raggio della morte'

Uno degli uomini più geniali mai vissuti è senza alcun dubbio Nikola Tesla, genio e inventore di molte tecnologie che ancora oggi utilizziamo... e che scopriamo dopo un secolo dalla sua creazione. Durante gli ultimi anni della sua vita purtroppo Tesla non è stato molto lucido e andava a raccontare in giro storie un po' bizzarre.

Non era raro, infatti, che l'inventore parlasse della creazione di un "raggio della morte" funzionante e così potente da mettere fine a tutte le guerre. Tesla oltre ad affermare di aver inventato il dispositivo, sosteneva di avere un prototipo perfettamente funzionante.

Negli ultimi 10 anni della sua vita, l'inventore viveva al New Yorker Hotel a cui doveva la bellezza di 20.000 dollari. Nikola lavorò effettivamente al progetto di un'arma ad energia diretta tra i primi anni del Novecento fino alla sua morte. Oggi sappiamo che un dispositivo del genere è scientificamente realizzabile attraverso la "trasmissione di energia tramite microonde", ma ai tempi nessuno lo credeva possibile.

Per questo motivo Tesla non riuscì mai a realizzare il suo progetto, nonostante lo propose agli Stati Uniti e ad alcuni stati europei. Alla fine l'inventore - che verso la fine della sua storia era piuttosto squattrinato - decise di offrire questa ipotetica arma della morte come "garanzia" al gestore dell'hotel in cui soggiornava.

Il gestore del New Yorker Hotel accettò davvero e Tesla, a sua volta, gli consegnò una scatola che il padrone della struttura non doveva "assolutamente aprire per nessuna ragione al mondo". La scatola venne aperte solo dopo la morte del genio... e al suo interno c'era una manopola con dei fili non collegati. Insomma, oltre a un caro debito mai pagato, il gestore dell'hotel si è comunque ritrovato con una buffa (e sicuramente epica) storia da raccontare in giro.

