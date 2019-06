Bizzarra teoria per la materia oscura: potrebbe esistere un universo speculare al nostro

Secondo la fisica Leah Broussard potrebbe esistere un universo identico al nostro, ma capovolto in modo che contenga atomi, molecole, stelle e pianeti e forme di vita speculari.

Secondo New Scientist se un universo del genere esistesse "Formerebbe una bolla che si annida nel tessuto dello spazio e del tempo accanto al nostro universo familiare, con alcune particelle in grado di passare da uno all'altro".

Questa teoria potrebbe spiegare la materia oscura, materia a lungo cercata dagli scienziati che non emette alcun tipo di radiazione, risultando quindi "invisibile". L'unico modo per osservarla è attraverso gli effetti gravitazionali, da qui gli scienziati ritengono che spieghi gran parte della materia nell'universo.

L'idea di Broussard, sostenuta dagli esperimenti con i neutroni, è che alcune particelle potrebbero essere in grado di spostarsi avanti e indietro tra il nostro universo e quello speculare.

Per testare questa bizzarra teoria, Broussard e colleghi si stanno preparando ad un esperimento in cui spareranno un raggio di neutroni su un muro impenetrabile, controllando se le particelle, in qualche modo, riescano a passare.

New Scientist ha persino ipotizzato che "potrebbe esistere persino una razza di umani speculari che cercano di capire perché la loro materia oscura è cinque volte meno abbondante della loro materia normale."

Sicuramente una teoria "bizzarra", ma nell'infinità dell'universo cosa può essere considerato bizzarro? Ogni possibile idea potrebbe, un giorno, portarci a risolvere questi misteri ancora irrisolti.