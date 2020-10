Queste bizzarre formazioni potrebbero essere utilizzate in un modo davvero particolare

Una pietra in equilibrio è, in poche parole, una formazione geologica naturale caratterizzata da un grande masso che poggia su altre rocce in una maniera davvero particolare. Secondo una nuova ricerca, pubblicata su AGU Advances, potremmo essere in grado di utilizzare queste strutture in un modo davvero curioso.

In che modo? Per determinare il rischio di terremoto per un'area. Sono state analizzate la fragilità e l'età di alcune di queste "rocce equilibriste" in California. "Queste rocce agiscono come sismometri inversi catturando la storia sismica regionale e ci dicono il limite superiore delle scosse di terremoti passati. Attingendo a queste informazioni, forniamo dati di valore unico sui tassi di rari terremoti di grande magnitudo", affermano gli esperti.

In primo luogo, i ricercatori hanno calcolato l'età delle formazioni. In secondo luogo, i ricercatori hanno utilizzato simulazioni di modellazione 3D per calcolare la quantità di oscillazione che queste rocce potrebbero subire prima di ribaltarsi. Uno dei risultati emersi dallo studio è stato che queste rocce sono capaci di resistere nel paesaggio per il doppio del tempo che si pensava in precedenza.

Strutture del genere si trovano quasi ovunque. Questa ampia copertura in termini di posizione significa che i ricercatori possono inserire queste rocce in molti modelli di rischio sismico. I modelli possono aiutare a determinare il rischio di terremoti futuri per aree residenziali e siti che ospitano costruzioni chiave, come dighe e centrali nucleari.