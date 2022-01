Un bizzarro bug di Firefox impedisce al browser di caricare i siti web: come risolvere

Nelle ultime ore su Firefox ha fatto la sua comparsa un bizzarro bug che impedisce al browser di caricare i siti web su Mac, Windows e Linux. Gli sviluppatori a quanto pare sembrano essersi già attivati per risolvere, ma nel frattempo sul web è spuntata una soluzione alternativa.

Secondo quanto emerso, il problema sarebbe legato all'implementazione del protocollo HTTP3 in Firefox, che fa si che il processo di caricamento delle pagine si blocchi indefinitivamente.

Per questo motivo, la procedura per metterci una pezza (in maniera temporanea) è rappresentata proprio dalla disabilitazione del caricamento HTTP3:

Aprite una nuova finestra di Firefox Digitate about:config nella pagina degli URL Cercate l'impostazione "network.http.http3.enabled" Impostatela su "false" Chiudete il browser e riapritelo

Al termine di tale procedura, il funzionamento dovrebbe essere ripristinato senza alcun problema. Chiaramente, il consiglio è di ripetere la procedura ed abilitare l'http3 una volta che il bug sarà corretto attraverso un aggiornamento di Firefox, che potrebbe arrivare a stretto giro di orologio su tutte le piattaforme interessate.

Con la versione lanciata lo scorso giugno, Mozilla Firefox ha cambiato il suo design con tante novità, alcune delle quali sono state molto apprezzate da parte degli utenti. Questo bug però sta pregiudicando l'esperienza utente. L'avete riscontrato anche voi? Fatecelo sapere attraverso la sezione commenti.