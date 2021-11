Altro bizzarro bug per Google Pixel 6: smartphone chiama da solo contatti casuali

Dopo il bug di sistema che allargava il notch del Google Pixel 6 Pro, manifestatosi fortunatamente solo in uno smartphone in tutto il mondo, ora l’ultima gamma di smartphone di Big G torna sotto le luci dei riflettori per un altro problema bizzarro. A quanto pare, i nuovi Pixel 6 stanno chiamando contatti casuali in completa autonomia.

Le segnalazioni sono piovute su r/GooglePixel, dove in un unico post gli utenti si sono radunati per discutere di questo bug. Colui che ha dato vita al thread ha parlato di una chiamata effettuata alle sette di mattina verso un contatto salvato sul suo smartphone ma che non aveva mai chiamato prima. O ancora, una seconda volta è capitato che il suo Google Pixel 6 chiamasse un altro contatto in Europa, anch’esso salvato nella rubrica, senza alcun input umano.

Da qui il thread prosegue con altre segnalazioni analoghe, tra cui diversi casi bizzarri dove più utenti avrebbero notato l’avvio di chiamate casuali attorno alle quattro di mattina. In tante altre situazioni, il tutto avverrebbe a schermo bloccato o a telefono distante da qualsiasi persona. Ciò che è comune a buona parte di coloro che hanno segnalato questo bug è il fatto che sia stato l’Assistente Google a selezionare contatti casuali senza input di testo, vocali o rumori di fondo che potrebbero avere confuso l’Assistente.

Analizzando meglio la situazione, semplicemente cercando altri indizi su Reddit, non mancano segnalazioni anche da Google Pixel 3. Il fattore comune a tutti è la dotazione di Android 12; ergo, è altamente probabile che si tratti di un problema relativo all’ultima versione del robottino verde piuttosto che al Pixel 6 in sé. Al momento Big G non ha ancora riconosciuto questo disguido, ma ciò dovrebbe avvenire a breve.

Intanto si parla anche di Google Pixel Fold, di cui sono apparsi in rete alcuni dettagli tecnici non entusiasmanti.