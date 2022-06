Questo è un bizzarro granchio peloso che usa come capello una spugna di mare

Al largo della costa meridionale dell'Australia occidentale è stata trovata una nuova specie di granchio (Lamarckdromia beagle) che ha lasciato senza parole gli scienziati: ha una pelliccia composta da peli e una sorta di "cappello" creato con una spugna viva.

L'Australia ospita molte specie simili. "Hanno un comportamento insolito", ha dichiarato alla ABC il curatore dei crostacei e dei vermi del Western Australian Museum, il dottor Andrew Hosie. "I granchi tagliano la spugna per modellarla, lasciarla crescere per modellare il loro corpo e usarla come cappello o coperta protettiva per proteggerli dai predatori come polpi e pesci."

I granchi spugna si trovano lungo la costa australiana ma la nuova specie, chiamata in onore della nave da ricerca di Charles Darwin The Beagle, che visitò Albany nel 1836, è stata trovata solo tra Albany e Capo Naturaliste.

Il motivo di questa "pelliccia" così evidente, rispetto a tutte le altre specie di granchio simili, è ancora un mistero. "Tutti i membri di questo gruppo di granchi sono pelosi in una certa misura, ma questo esemplare li supera tutti", afferma infine Hosie. "Non possiamo davvero dare una risposta definitiva sul perché [sia così peloso], sospettiamo che sia per aiutare a camuffare ulteriormente le sue zampe dai predatori."

A proposito, ecco a voi uno dei granchi più antico della Terra.