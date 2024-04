Questo bizzarro materiale diventa più resistente quando si colpisce

Un team di scienziati dell'Università della California, Merced, ha fatto una scoperta sorprendente: un materiale che diventa più resistente ogni volta che viene colpito o stirato. Questo fenomeno, noto come 'durabilità adattiva', offre una protezione notevole contro i danni e una resistenza allo stress.

Stiamo parlando di qualità preziose soprattutto in ambienti difficili. Immaginate dispositivi elettronici che non solo sopportano, ma si rafforzano sotto pressione. Questo è esattamente ciò che promette questo materiale, ispirato a qualcosa di tanto quotidiano quanto l'amido di mais un ingrediente familiare in cucina che, se mescolato con acqua e agitato, si comporta come un liquido, ma diventa solido se colpito rapidamente.

Questo nuovo polimero mostra un comportamento fluido sotto pressioni leggere e solido sotto impatti veloci, una caratteristica ottenuta attraverso un sapiente mix di polimeri conducibili e flessibili, tra cui il poli(2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid) e il poli(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate.

I risultati? Migliorano sia la durabilità adattiva sia la conduttività elettrica del materiale. Gli scienziati hanno anche esplorato l'aggiunta di nanoparticelle per aumentarne ulteriormente la resistenza rendendo questo materiale ideale per applicazioni come cinturini per smartwatch, sensori indossabili per monitorare la salute e perfino protesi elettroniche personalizzate che potrebbero essere stampate in 3D.

In futuro il potenziale di questi polimeri è immenso e potrebbe segnare un vero cambiamento nel modo in cui viviamo e interagiamo con la tecnologia quotidiana.

