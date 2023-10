Ecco per quale bizzarro motivo i sedili dell'aereo avrebbero bisogno di carbone attivo

Viaggiare in aereo può riservare alcune sorprese impreviste, e non stiamo parlando di ritardi o cancellazioni. Chi vola frequentemente potrebbe aver notato alcuni effetti collaterali del viaggio, come orecchie "tappate" o pelle secca. Ma c'è un altro fenomeno, meno discusso ma altrettanto reale: un aumento della flatulenza.

Volare può farci "scoreggiare" di più. Ma non temete, la scienza ha trovato una soluzione: il carbone attivo. Quest'ultimo, nonostante la sua semplice apparenza, è un vero e proprio miracolo della natura. Utilizzato in campo medico per trattare avvelenamenti, ha la capacità di assorbire sostanze nocive prima che il corpo possa metabolizzarle. E, come si è scoperto, è anche molto efficace nell'assorbire... i peti.

Durante un volo, l'aria viene pompata all'interno della cabina per pressurizzarla, rendendola sicura e confortevole per passeggeri ed equipaggio. Questo processo, tuttavia, comporta una continua ricircolazione dell'aria, spesso attraverso filtri che utilizzano il carbone attivo per purificare l'aria da particelle indesiderate.

A 10.668 metri di altezza, la pressione atmosferica è molto più bassa rispetto a quella che siamo abituati a vivere a terra. Questa differenza di pressione può causare un aumento del volume dei gas intestinali, portando a un aumento della flatulenza. Se avete mai notato come una busta di patatine si gonfi durante il decollo, potete immaginare cosa succede ai gas intrappolati nei nostri intestini. La soluzione proposta dagli scienziati è semplice ma geniale: incorporare il carbone attivo nei cuscini dei sedili degli aerei.

Questo materiale, infatti, è in grado di neutralizzare gli odori, rendendo il viaggio aereo molto più piacevole per tutti