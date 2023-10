Questo bizzarro progetto voleva lanciare aerei bombardieri con una catapulta

In Inghilterra, precisamente nell'Oxfordshire, gli archeologi hanno portato alla luce una straordinaria testimonianza del passato: un oggetto progettato per lanciare bombardieri durante la Seconda Guerra Mondiale "come una catapulta".

Denominato Royal Aircraft Establishment (RAE) Mark III Catapult, la catapulta era stata ideata con l'obiettivo di risparmiare carburante per gli aerei da guerra e di ridurre la lunghezza delle piste rispetto ai tradizionali aeroporti.

Nonostante l'ingegnosa progettazione, lo strumento costruito tra il 1938 e il 1940, non venne mai utilizzato in combattimento. In seguito, fu sepolto e al suo posto fu costruito una normale pista nel 1941. Sebbene il prototipo non fosse mai stato messo in pratica, la sua concezione influenzò lo sviluppo di altri sistemi simili, tra cui la catapult aircraft merchant (CAM) del 1941, in grado di lanciare aerei da guerra direttamente dalle navi.

Gli scavi hanno rivelato la complessità dell'idea, mostrando un'ampia fossa circolare di 30 metri di diametro, sormontata da un giradischi. Quest'ultimo orientava gli aerei verso una delle due piste in cemento, lunghe solo 82 metri, una lunghezza incredibilmente breve se paragonata alle moderne piste di decollo. La catapulta utilizzava un sistema di aggancio per collegare gli aerei a un pistone pneumatico sotterraneo.

Il pistone veniva azionato da 12 motori aeronautici Rolls-Royce Kestrel, che comprimevano l'aria per spingerlo. L'aria ad alta pressione veniva poi immessa nel pistone, che si espandeva rapidamente lungo la pista, lanciando così i grandi bombardieri in cielo. Tuttavia, a causa di problemi di compatibilità con i velivoli, il prototipo non funzionò come previsto.

Pensate sia un'idea assurda? Non avete letto della portaerei fatta di ghiaccio o dei piccioni kamikaze.