Il bizzarro, quanto provvidenziale, 'trasloco' di otto giraffe in pericolo

La Ruko Community Wildlife Conservancy, in Kenya, ospita una piccola popolazione di giraffe di Rothschild, le specie di giraffa più minacciate al mondo. Si stima che siano rimasti solo 1.600 di questi animali allo stato brado, 800 dei quali sono confinati in Kenya e protetti dalle autorità competenti.

Le creature dal collo lungo sono arrivate per la prima volta sull'isola di Longicharo nel 2011 per vivere i loro giorni su quella che una volta era una grande massa continentale nel lago Baringo. Tuttavia, le intense inondazioni hanno visto il fiume arrivare sempre di più sulla terraferma, e mettere a rischio sia la fauna selvatica che gli esseri umani residenti.

Si doveva fare qualcosa per proteggere le indifese giraffe: portarle via da lì era l'unica soluzione possibile. Così, un collaborazione da parte del Kenya Wildlife Service, del Northern Rangelands Trust e di Save Giraffes Now ha iniziato a lavorare sui progetti per il "trasloco". La colazione, quindi, ha creato una sorta di zattera per giraffe, capace di rimanere a galla con un grande animale in posizione verticale e diversi esseri umani a bordo.

Hanno testato la loro imbarcazione con un adulto di nome Asiwa che è stato leggermente sedato prima del viaggio, così da minimizzare i rischi del trasloco. Fortunatamente tutto è andato per il meglio, e la creatura è stata trasportata per 1.6 chilometri nell'acqua infestata da coccodrilli. Asiwa e gli altri 7 esponenti del gruppo saranno collocati all'interno di un santuario per giraffe, dove vivranno al sicuro (e costantemente monitorati) per il resto delle loro vite.

Lo stesso vale per l'unica giraffa bianca al mondo, che si deve proteggere a tutti i costi.