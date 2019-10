Il bizzarro store online di Banksy, gli oggetti partono da 10£

Sempre sognato di possedere un Banksy originale senza nemmeno dover spendere migliaia di euro? Molto bene, l’artista ha aperto un suo store ufficiale online. C’è anche una sede fisica a Londra, e si chiama Gross Domestic Product. Tuttavia la porta rimane sempre chiusa e si acquista solo online.

Cosa vende lo store di Banksy? Di tutto, sono tutti pezzi in edizione limitata, o quasi, e ovviamente parliamo di oggetti a dir poco bizzarri. C’è un tappeto di tigre, ma la tigre è finta e in realtà è la mascotte della Kellogg. C’è un giubbotto antiproiettile. Oppure potete optare per un trittico di quadri che riproduce l’iconica immagine dell’attivista armato di mazzi di fiore.

Prezzi ma limitati, ma non c’è fretta. Lo store non si basa su chi prima arriva prima alloggia, tutti gli ordini verranno processati in modo casuale. Niente scene alla Supreme, per capirci. Non vincono i super attrezzati con mille bot. Peraltro per prenotarsi è necessario rispondere ad una domanda: “(Why) Does Art matter?”. Non sappiamo se saranno scelte le risposte più sagaci o belle, o se appunto sarà tutto casuale. Sta di fatto che ci sembra uno dei modi più democratici per gestire una vendita del genere.

L’oggetto meno costoso? Una semplice tazza da 10£. Il disegno è fatto da un bambino scimmiottando il detto “lo saprebbe fare anche un bambino” che ci scappa spesso quando vediamo un’opera d’arte moderna. Ma la firma è quella di Banksy. Un must have. Anche per questo bisogna avere un po’ di fortuna, ma potete ancora provare a comprarlo assieme a tutti gli altri prodotti. Trovate tutto a questo link.