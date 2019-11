Addams Black Friday Unieuro: tutte le offerte su AirPods, Apple Watch, iPad ed iPhone

Continua il Black Addams Friday di Unieuro, ovvero il volantino del Black Friday della catena di distribuzione. A differenza di quanto avviene altrove, la rappresentanza di prodotti Apple è davvero molto folta, e su alcuni di questi è garantito uno sconto di addirittura 300 Euro. Vediamo insieme quali sono le offerte.

Offerte Apple Addams Black Friday Unieuro

AirPods 2 con custodia di ricarica wireless: 179 Euro al posto di 229 Euro

Apple Watch Series 5 da 44mm GPS Only: 449 Euro al posto di 489 Euro

Apple Watch Series 5 da 40mm GPS Only: 419 Euro al posto di 459 Euro

MacBook Pro da 13,3 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 128GB: 1249 Euro al posto di 1549 Euro

iPad da 32GB: 299 Euro al posto di 389 Euro

iPhone 11 da 64 gigabyte: 759 Euro al posto di 839 Euro

iPhone Xr da 128 gigabyte: 649 Euro al posto di 789 Euro

Le promozioni saranno disponibili fino al 2 Dicembre, il giorno del Cyber Monday. I prodotti come Apple Watch, MacBook, iPad ed iPhone possono essere acquistati in varie colorazioni, ma come sempre la disponibilità è soggetta a variazioni anche a seconda della richiesta.

Il Black Addams Friday è attivo sia in negozio che sul sito web.

Fateci sapere se c'è qualcosa di vostro interesse o meno.