Black Friday 2019 Amazon: annunciate le date ufficiali e le prime offerte

Amazon, terminata la promozione "Tesori Nascosti", ha ufficialmente annunciato le date delle offerte del Black Friday 2019, e le prime promozioni di cui godranno gli utenti per tutto il periodo in questione.

Date Black Friday 2019 Amazon

Amazon ha annunciato che la Settimana del Black Friday partirà il 22 Novembre, quindi tra pochi giorni, e si concluderà il 29 Novembre, proprio nel giorno del "Venerdì Nero dello Shopping" quando partirà il vero e proprio volantino con le offerte dedicate.

Offerte Black Friday 2019 Amazon

In attesa di scoprire cosa ha in serbo Amazon per il 29/11, sono già accessibili alcune promozioni.

Ad esempio, tutti i dispositivi Echo e Fire TV Stick 4K sono disponibili ad un prezzo molto vantaggioso, che diminuisce ulteriormente se si effettua l'acquisto tramite Alexa.

Sono ancora in offerta gli smartphone e smartwatch di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine qualche giorno fa, mentre tra le new entry citiamo la promozione del 25 percento sulle telecamere per la sicurezza domestica Blink con rilevatore di movimento, che può essere acquistata a 74,99 Euro al posto di 99,99 Euro.

Buoni regalo Black Friday 2019 Amazon

Restano a disposizione anche i tanti buoni sconto che sono ancora attivi e potranno essere utilizzati durante il Black Weekend.

Insomma, Amazon è già pronta per il periodo più caldo dell'anno.