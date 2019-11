Black Friday 2019 Amazon: solo per oggi sconti su microSD Sandisk ed SSD Western Digital

Le offerte del Black Friday di Amazon continuano anche oggi, nell'ambito della marcia d'avvicinamento al Venerdì Nero dello Shopping del prossimo 29 Novembre. A tre giorni dall'inizio ufficiale, il colosso di Seattle propone delle interessanti offerte su microSD SanDisk ed SSD Western Digital, su cui si arriva a toccare un risparmio del 49%.

Offerte Black Friday 2019 Amazon - SSD e microSD

SanDisk Extreme PRO Scheda di Memoria da 512 GB, Velocità di Lettura fino a 170 MB/s, Classe 10, U3, V30: € 129,99 (-49%)

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30, 4K UHD-ready: € 19,99 (-34%)

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 256 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30: € 67,99 (-26%)

Western Digital My Passport SSD Unità SSD Portatile Esterna da 512 GB: € 92,99 (-19%).

Le offerte in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 26 Novembre. La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi previsti per gli utenti Prime, inclusa la consegna veloce ed a costo zero anche per gli oggetti che non raggiungono il limite minimo.

Come sempre, fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa d'interessante o meno.