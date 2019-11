Black Friday 2019 Amazon: TV e soundbar Samsung in offerta

In attesa del Black Friday 2019 che come noto si terrà il prossimo 29 Novembre, su Amazon sono già partite le prime offerte. Dopo qualche giorno di "Tesori Nascosti", che sono terminati lo scorso 12, la società di Seattle propone degli interessanti sconti su TV e soundbar targate Samsung.

TV e soundbar Samsung in offerta su Amazon

Samsung HW-R530/ZF Soundbar da 290 W, 2.1 Canali, Nero [Esclusiva Amazon]: 179 Euro (247,85 Euro);

Samsung HW-R430/ZF Soundbar da 170 W, 2.1 Canali, Nero [Esclusiva Amazon]: 129 Euro (199 Euro);

Samsung HW-650/ZF Soundbar da 340 W, 3.1 Canali, Nero: 279 Euro (289,36 Euro);

Samsung Soundbar HW-Q60Rs/ZF Soundbar da 360 W, 5.1 Canali, Grigio: 399 Euro (449 Euro);

Samsung QE55Q64RATXZT - Serie Q60R - Modello Q64R (2019) - QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A]: 729 Euro (1.299 Euro);

Samsung QE49Q64RATXZT - Serie Q60R - Modello Q64R (2019) - QLED Smart TV 49", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A]: 629 Euro (999 Euro);

Samsung QE65Q64RATXZT - Serie Q60R - Modello Q64R (2019) - QLED Smart TV 65", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver [Esclusiva Amazon] [Classe di efficienza energetica A+]: 999 Euro (1.699 Euro);

Samsung RU7090 UHD Smart TV, 70”, Nero [Classe di efficienza energetica A+]: 899 Euro (999 Euro).

Amazon non ha diffuso alcuna indicazione in merito alla data di scadenza delle offerte. Per tutti i prodotti in lista la spedizione e vendita è gestita direttamente dalla compagnia di Seattle, con tutti i vantaggi previsti dal Prime.