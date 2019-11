Black Friday 2019 Apple: date, sconti e cosa aspettarsi

Continua il nostro viaggio in attesa del Black Friday 2019, e mentre alcune catene di distribuzione si stanno già adoperando per lanciare i volantini in attesa del venerdì nero dello shopping, dal fronte Apple ancora non sono arrivate indicazioni ufficiali. Basandoci però su quanto fatto lo scorso anno, però, possiamo ottenere qualche informazione.

Data Black Friday 2019

Il Black Friday 2019 si festeggia il 29 Novembre, e darà ufficialmente il via alla stagione natalizia dello shopping. Essendo Apple però strettamente legata al mondo dell'elettronica, è probabile che le offerte si estendano fino al 2 Dicembre, ovvero in occasione del Cyber Monday.

Offerte Apple Black Friday 2019

Al momento non sono arrivate informazioni ufficiali. Tuttavia, coloro che hanno avuto modo di seguirci lo scorso anno ricorderanno che Apple lanciò quattro giorni di offerte speciali, dal Black Friday al Cyber Monday.

Allo stato attuale però appare improbabile pensare a sconti diretti su iPhone 11, iPad Pro, MacBook e simili, dal momento che storicamente la casa di Cupertino ha sempre puntato a massimizzare i ricavi generati dalla stagione dello shopping. Non sono però escluse promozioni sull'acquisto delle Apple Card ed offerte su App Store.

Per gli sconti "diretti" sui prodotti, come sempre bisognerà affidarsi alle catene di distribuzione. Salvo sorprese, ovviamente.