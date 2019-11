Black Friday 2019: data e offerte Amazon e di altri negozi

E' partito ufficialmente Novembre, ed è tempo di far partire il countdown verso il Black Friday 2019, che come sempre ricade ogni anno il primo venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. Storicamente è una ricorrenza americana, ma negli ultimi anni è arrivata anche in Italia. Ecco come prepararvi al meglio.

Data Black Friday 2019

La prima data da cerchiare è il 29 Novembre, appunto la data "ufficiale" del Black Friday. Come sempre però è facile intuire che le catene di distribuzione come Amazon, Unieuro e company inizino in anticipo per aumentare il volume di vendita.

Dal 29 Novembre al 1 Dicembre si terrà il così detto "Black Weekend", mentre lunedì 2 Dicembre sarà la volta del "Cyber Monday", la giornata di promozioni dedicata ai prodotti d'elettronica ed informatica.

Offerte Black Friday 2019

Unieuro ha già lanciato qualche indiscrezione su ciò che proporrà agli utenti in offerta, ma chiaramente il piatto forte sarà Amazon.

Negli ultimi anni, come chi segue queste pagine da tempo ha avuto modo di vedere, il rivenditore di Seattle ha proposto delle offerte molto interessanti, ed anche quest'anno è facile intuire che avverrà lo stesso.

Non mancheranno i volantini di catene di distribuzione come Mediaworld, Trony, Euronics e simili, ma sarà interessante anche seguire con interesse eBay, che negli ultimi anni ha riguadagnato terreno.

Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni.