Black Friday 2019 ePrice: parte la Black Marathon fino al 2 Dicembre

Parte oggi su ePrice il Black Friday 2019 con la "Black Marathon" che si concluderà il prossimo 2 Dicembre, il giorno del Cyber Monday dedicato ai prodotti d'informatica ed elettronica.

La Black Marathon ha un funzionamento diverso rispetto alle promozioni classiche e consente di accumulare un buono sconto fino a 1000 Euro acquistando i prodotti contrassegnati con l'omino che corre.

Come funziona la Black Marathon

L'importo massimo che si può accumulare è di 1000 Euro, a seconda degli importi presenti nelle pagine dei prodotti dov'è presente l'indicazione "IN PIU' BUONO DA...". Ogni cliente ha la possibilità di maturare un solo buono sconto, che sarà disponibile per l'utilizzo solo dal 27 Gennaio 2020 ed entro e non oltre il 31 Gennaio.

Il coupon inoltre potrà essere speso in un'unica soluzione su migliaia di prodotti venduti e spediti da ePrice, e può essere utilizzato anche per coprire il valore complessivo dell'intero carrello, contenente uno o più prodotti. Sono ovviamente escluse le spese di consegna ed i servizi accessori come l'installazione.

Offerte ePrice Black Friday

Veniamo quindi alle offerte vere e proprie. Il Lenovo Ideapad C340 può essere portato a casa al prezzo di 549,99 Euro, l'8% in meno rispetto ai 599,99 Euro di listino, mentre il monitor da 27 pollici da gaming Legion passa dai precedenti 649,99 Euro a 599,99 Euro.

Ricca anche l'offerta sui televisori. Per la giornata di oggi vengono proposti oggi solo televisori Philips: la OLED Ultra HD 4K da 55 pollici è disponibile al prezzo di 1599,99 Euro, mentre il modello a LED Ultra HD 4K da 55 pollici può essere acquistata a 649,99 Euro.