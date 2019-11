Black Friday 2019 Euronics: offerte, data ed indiscrezioni

Continua il nostro viaggio in attesa del Black Friday 2019. Quest'oggi ci focalizziamo du Euronics, che come fatto già da altre catene di distribuzione ha già predisposto la pagina di attesa sul proprio sito web che, però, ci fornisce già qualche indicazione sugli sconti che dobbiamo aspettarci.

Data Black Friday 2019 Euronics

Il Black Friday 2019 ricade il 29 Novembre, ma sulla base dei volantini attivi in tutta Italia, con ogni probabilità Euronics lancerà il nuovo volantino già il giorno prima.

Il fulcro si toccherà però il Venerdì Nero, con le offerte vere e proprie che quasi sicuramente saranno disponibili non solo nei negozi fisici ma anche online. Non è escluso che Euronics estenda il periodo promozionale anche a Lunedì 2 Dicembre, in occasione del Cyber Monday dedicato al mondo dell'elettronica ed informatica.

Offerte Black Friday 2019 Euronics

Nella pagina dedicata Euronics preannuncia che saranno disponibili sconti su televisori, elettrodomestici e giocattoli.

Appare però improbabile ipotizzare l'assenza di PC, smartphone, tablet e simili, in quanto la catena di distribuzione è sempre stata molto attiva da questo fronte.

I gestori hanno già precisato che sarà possibile effettuare acquisti online "allo scoccare della mezzanotte nera, o tornare presso il punto vendita ed accaparrarti l'oggetto ben scontato".

Ovviamente seguiremo l'evolversi su queste pagine. Restate collegati!