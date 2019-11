Black Friday 2019 Euronics: al via gli sconti per tutto il weekend

Anche Euronics ha dato il via alla marcia d'avvicinamento al Black Friday 2019. La catena di distribuzione nello specifico ha annunciato che per tutto il weekend sarà disponibile il "Black to the Future I", che propone tanti sconti fino al 17 Novembre.

Le offerte abbracciano principalmente il settore dell'informatica, mentre per quanto riguarda gli smartphone è disponibile in volantino solo Xiaomi Redmi Note 7 con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna, al prezzo di 149 Euro rispetto ai 199 Euro di listino, mentre iPhone 8 da 64 gigabyte passa al prezzo speciale di 469 Euro, per un risparmio del 16,10% rispetto ai 559 Euro di listino.

Per coloro che sono interessati agli indossabili invece il Samsung Gear Fit E del 2019 viene proposto a 19,50 Euro, la metà esatta rispetto ai 39 Euro precedenti.

Per quanto riguarda invece i dispositivi d'elettronica ed informatica, il MacBook Air da 13 pollici con 128GB di memoria interna, processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed hard disk da 128GB è disponibile a 999 Euro, per un risparmio del 21,89% dai 1279 Euro di listino del produttore.

Il monitor per PC HP da 21,5 pollici a LED invece passa a 69,99 Euro, il 30% in meno dai 99,99 Euro di listino imposti dal produttore.