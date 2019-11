Black Friday 2019 Facebook: sconti su Portal, Portal Mini, Portal TV e Portal Plus

Facebook ha da poco comunicato le offerte del Black Friday 2019 che proporrà sui propri prodotti. Il social network ha annunciato che sugli smart speaker e smart display della famiglia Portal, disponibile in Italia dal 15 Ottobre, sarà possibile godere di uno sconto di 50 Euro.

Nello specifico, il Portal, Portal Mini e Portal TV saranno disponibili a partire dal 25 Novembre, fino al Cyber Monday del 2 Dicembre al prezzo rispettivamente di 149, 99 e 119 Euro, per un risparmio importante rispetto al costo di listino.

Su Portal Plus, che rappresenta l'offerta top di gamma, invece, lo sconto è di 30 Euro e passa al prezzo di 269 Euro.

Facebook ha anche comunicato che al di fuori della settimana promozionale sono sempre previsti i 50 Euro di sconto per ogni due dispositivi della famiglia Portal Acquistati.

Per approfittare delle offerte è necessario collegarsi sul sito portal.facebook.com a partire dal prossimo 25 Novembre. Si tratta di promozioni senza dubbio interessanti che potrebbero far comodo a molti utenti che intendono approfittare del Black Friday 2019 per portare a casa un Portal.

In Italia, secondo alcune stime, è stato calcolato un giro d'affari superiore ai 2 miliardi di Dollari per il Black Friday, che vedrà la partecipazione di circa 20 milioni di italiani.