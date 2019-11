Black Friday 2019 Gearbest: annunciate le date e le prime offerte. C'è Xiaomi Mi Band 4

Come prevedibile, anche Gearbest parteciperà al Black Friday 2019. Il popolare negozio asiatico ha già dato il via alle prime offerte, ma ha stilato un ricco calendario che accompagnerà gli utenti fino al prossimo 2 Dicembre, il giorno del Cyber Monday. Vediamo insieme quali sono gli sconti più interessanti, in particolare sui prodotti Xiaomi.

Date Black Friday 2019 Gearbest

Il Black Friday 2019 di Gearbest è già cominciato con il "Preriscaldamento" iniziato ieri, 20 Novembre, alle 8:00.

Dal 26 Novembre alle 8:00 invece partirà il Venerdì Nero vero e proprio, mentre dalle 8:00 del 28 Novembre alle 8:00 del 30 Novembre sarà la volta delle "Offerte lampo".

La chiusura è in programma a partire dalle 8 del 2 Dicembre, con il Cyber Monday dedicato ai prodotti d'elettronica.

Offerte Black Friday 2019 Gearbest

Sul sito però sono già disponibili alcune offerte interessanti. Xiaomi Mi Note 10 ad esempio è disponibile a 547,20 Euro, rispetto al prezzo di listino di 553,24 Euro. Lo Xiaomi Mi Watch invece passa a 237,12 Euro dai precedenti 326,42 euro, per un risparmio del 27%.

Le Xiaomi AirDots Pro 2, gli auricolari senza fili della società cinese, possono essere acquistati a 50,16 Euro, mentre Xiaomi Mi Band 4 è disponibile al super prezzo di 24,62 Euro.