Black Friday 2019 Google: data e prime offerte annunciate

Come prevedibile, anche Google ha deciso di partecipare al Black Friday 2019. La società di Mountain View ha infatti già predisposto una pagina in cui fornisce le prime indicazioni su ciò che andrà a proporre in occasione della Black Week.

Data Black Friday 2019 Google

Il Black Friday 2019 quest'anno ricade il 29 Novembre, ma Google in homepage ha precisato che le offerte inizieranno giovedì 28 Novembre, mentre non ha diffuso alcun tipo d'indicazione in merito alla scadenza. Probabile che continuino fino a Lunedì 2 Dicembre, in occasione del Cyber Monday.

Offerte Google Store Black Friday 2019

Di seguito elenchiamo le prime promozioni già annunciate:

Risparmia 50 Euro su Pixel 4 o Pixel 4 XL;

Risparmia 30 Euro su Nest Hub;

Risparmia 70 Euro su campanello con videocamera Google Nest Hello;

Risparmia 50 Euro su Pixel 3a o Pixel 3a XL;

Risparmia 24,10 Euro su Nest Mini di seconda generazione:

Risparmia 50 Euro su Nest Learning Thermostat;

Risparmia 60 Euro su Nest Cam Indoor;

Risparmia 50 Euro su Nest Cam IQ Indoor;

Risparmia 60 Euro su Nest Cam Outdoor;

Risparmia 50 Euro su Nest Cam IQ Outdoor;

Risparmia 9,10 Euro su Chromecast;

Risparmia 39,10 Euro su Google Home Mini;

Risparmia 40 Euro su Google WiFi confezione da uno.

E' anche possibile iscriversi, tramite l'apposito campo, alla newsletter che vi avviserà via mail della disponibilità delle promozioni. Tutte le promozioni sono soggette a termini e condizioni.