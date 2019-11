Black Friday 2019 Mediaworld: sconti su iPhone e smartphone

Come abbiamo avuto modo di raccontare ieri, è disponibile il nuovo volantino di Mediaworld del Black Friday, che propone tante offerte e sconti su tantissime categorie di prodotti, a cui si aggiunge il tasso zero e consegna gratuita fino al 24 Novembre.

Quest'oggi ci soffermiamo sugli smartphone in offerta, dal momento che sono davvero tanti.

Ad esempio troviamo iPhone 11 nella colorazione (PRODUCT)RED, che può essere acquistato col tasso zero in rate da 41,95 Euro al mese nelle varianti da 64 e 128 gigabyte. L'iPhone Xr da 128GB invece è disponibile a prezzo scontato a 749 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 789 Euro di listino.

Tra gli sconti troviamo anche il Samsung Galaxy A40 a 209 Euro, per un risparmio di 50 Euro rispetto al prezzo precedente. Huawei Mate 20 Lite invece passa a 189 Euro, mentre Xiaomi Redmi Note 8T da 64 gigabyte scende sotto i 200 Euro a 199 Euro.

Il Galaxy Note 10+ nella colorazione Aura Glow invece è disponibile al prezzo di 1129 Euro, con tasso zero e pagamento a rate a 56,45 Euro al mese. In sconto invece il Galaxy S10+ da 128GB, a 929 Euro, mentre il modello "liscio" passa ad 829 Euro, con la variante S10e da 128GB che può essere acquistato a 439 Euro.