Black Friday 2019 Monclick: è il giorno di Heimdall, ecco gli sconti

Continua il Black Friday 2019 di Monclick. Gli sconti della giornata di oggi sono offerti da Heimdall, il dio della sorveglianza, che si aggiunge a Thor, Loki e Sàga nell'ambito dell'offerta "Black fra-i-dei 2019". Vediamo quali sono i migliori sconti.

Il monitor a LED BenQ BI2205PT da 21,5 pollici è scontato del 26% a 95,90 Euro, rispetto ai 129,90 Euro di listino proposti in precedenza.

Restano molto interessanti le offerte sui TV QLED di Samsung. La QE55Q60RAT da 55 pollici Ultra HD 4K è disponibile a 649 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1.299 Euro precedenti, mentre la QE75Q70RAT da 75 pollici Ultra HD passa al prezzo di 1.899 Euro: in questo caso il risparmio è del 46% se si confronta al costo precedente di 3.499 Euro. Dal fronte LG invece il 55SM8200PLA da 55 pollici 4K HDR può essere acquistato a 599 Euro, 400 Euro in meno dai 999 Euro imposti dal produttore. Panasonic invece propone la TX-65X700E da 65 pollici Ultra HD 4K a 699 Euro, il 36% in meno rispetto ai 1.099 Euro passati.

Fronte smartphone, il Galaxy A70 da 128 gigabyte passa a 339,99 Euro ed Huawei P30 Lite Midnight Black sempre da 128GB a 264,90 Euro. Tra gli sconti troviamo anche l'A30s verde da 64 gigabyte, dual sim, a 249,99 Euro.

