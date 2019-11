Black Friday 2019: tutte le offerte, i buoni sconto e volantini attivi

Meno nove al Black Friday 2019, e visto che le offerte ed i volantini sono davvero tanti, è giusto fare un pò di ordine per capire quali sono quelli ancora attivi e quali no. Le catene di distribuzione si stano sfidando ma ancora non hanno scoperto le carte, ecco tutto ciò che sappiamo ad oggi.

Volantini ed offerte Black Friday 2019

La prima a muoversi è stata ePrice, che ha lanciato la Black Marathon fino al prossimo 2 Dicembre. Fino al 24 Novembre invece è disponibile il nuovo volantino di Mediaworld che ci ha già fatto entrare nell'atmosfera tipica del Black Friday, ma anche a riguardo sono attese novità nelle prossime settimane.

Fino al 27 Novembre sarà attiva anche l'anteprima Black di Expert, con "sconti mai visti" su tantissime categorie di prodotti, tra cui anche l'elettronica ed informatica. Monclick invece ha dato il via al "Black fra-i-dei", con sconti esclusivi ogni giorno.

Amazon ha già annunciato le date ufficiali e le prime offerte, tra cui figurano quelle sugli smart speaker Echo e Fire TV Stick 4K.

Per quanto riguarda i brand store dei principali marchi, Google ha annunciato che le offerte inizieranno il 28 Novembre sul Google Store. Adobe fino al 29 Novembre proporrà il 40% di sconto su Creative Cloud, mentre Xiaomi ha annunciato un folto calendario con offerte esclusive ogni giorno.

Il 22 Novembre invece entrerà in vigore il nuovo volantino di Unieuro, che si protrarrà fino al 2 Dicembre, il giorno del Cyber Monday, mentre eBay darà il via ai giochi il 25 Novembre con Flash Black.

Buoni sconto Black Friday 2019

Amazon ha lanciato negli ultimi mesi tante offerte per ricevere buoni sconto in regalo. Alcune di queste sono compatibili anche con il Black Friday, ma per la lista completa vi rimandiamo alla nostra news dedicata.