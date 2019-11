Black Friday 2019 TIM: sconti su giochi e smartphone fino al 2 Dicembre

Anche TIM ha deciso di partecipare al Black Friday 2019. L'operatore telefonico ha annunciato che fino al 2 Dicembre sarà possibile godere di sconti fino all'80% per gli acquisti sul Google Play Store dei migliori giochi disponibili e dei contenuti digitali aggiuntivi all'interno delle app.

Tra i contenuti in promozione troviamo Brawl Stars, Candy Crush Saga, Lords Mobile e Clash of Clans.

Le offerte saranno disponibili anche per coloro che effettueranno gli acquisti utilizzando il credito telefonico TIM, selezionando "usa fatturazione TIM" al momento della scelta della modalità di pagamento dal proprio dispositivo Android. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della promozione.

Le offerte non finiscono qui, ed in occasione del Black Friday l'operatore telefonico lancia delle interessanti offerte che accompagneranno i clienti fino al prossimo Natale.

I migliori smartphone dei brand Samsung, Apple, LG ed Huawei saranno proposti in promozione con zero anticipo e rate a partire da 5 a 25 Euro per 30 mesi con la nuova formula Smart Cash sarà possibile acquistare i dispositivi a partire da 69 Euro, direttamente con conto corrente bancario o carta di credito.

A questa si aggiunge la Super Offerta del Black Friday, valida fino all'8 Dicembre in tutti i negozi TIM, che consente di acquistare lo smartphone Samsung Galaxy S10e a 10 Euro al mese ed anticipo zero, con oltre 450 Euro di sconto rispetto al prezzo di listino. In esclusiva su TIM Party, inoltre, sarà possibile scegliere i Samsung Galaxy A50 o Oppo Reno 2Z, con anticipo zero a soli 5 Euro/mese.

Per tutte le altre offerte vi rimandiamo alla news dedicata.